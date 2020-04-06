Адвокат Шестуна опасается за свою жизнь и жизнь своего доверителя

В Подольском городском суде продолжается рассмотрение дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Несмотря на каратин. При том, что город Подольск входит в число охваченных пандемией коронавируса, там уже есть заболевшие.

Пятое заседание по делу Шестуна должно было пройти 26 марта. На него явились адвокаты, сотрудники Генпрокуратуры и судья. Однако в связи с неявкой свидетеля и введением режима самоизоляции до 5 апреля оно было отложено до 7 апреля.

За это время пандемия коронавируса на территории России стала в несколько раз масштабнее, режим самоизоляции продлился до конца апреля, суды же стали разбирать только те дела, которые нельзя отложить, — об изменении меры пресечения.

2 апреля должна была рассматриваться апелляция на содержание под стражей Шестуна, но ее отменили на неопределенное время. И вот сегодня, 6 апреля, адвокатам экс-главы Серпуховского района раздались звонки из Подольского городского суда. Пресс-секретарь сообщила о том, что на 7 апреля на 11 часов утра намечено следующее заседание, и оно состоится.

– Да, секретарь обзванивает участников процесса, сообщает, что заседание состоится, — рассказывает адвокат Олег Белов, представляющий интересы Шестуна. – И да, я опасаюсь ехать на заседание. Полагаю, что эта поездка представляет прямую угрозу моей жизни и жизни моего доверителя — ведь не на пустом месте возникли все эти запреты и ограничения. И по факту судья Юферова рискует здоровьем всех арестантов в «Матросской тишине» и судей, с которыми она будет контактировать.

Как рассказывает сам Александр Шестун, во время его этапирования в суд и обратно не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Ни у него, ни у сопровождающих нет перчаток, масок, антисептиков. Не так давно сообщалось о вспышке пневмонии в «Матросской тишине», однако ФСИН тут же поспешила опровергнуть эту информацию. Олег Белов опасается, что из-за заседания суда в разгар пандемии может быть заражен не только он, но и его доверитель.