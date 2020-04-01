"Матросская тишина" отказала Шестуну в тестировании на коронавирус

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну отказали в тесте на коронавирус. Как выяснилось, даже в больнице «Матросской тишины», главной тюремной больницы страны, нет возможности определить у заключенных наличие вируса.

– Для адвокатов, следователей, прокуроров следственный изолятор открыт, но закрыт для гражданских, – рассказывает адвокат Шестуна Алла Кульбаева. – Когда я пришла к Шестуну, меня завели с другого входа, нежели обычно, и провели в комнату для краткосрочных свиданий. Спецсредства защиты — перчатки, маска, бахилы — все это обязательно, но все нужно приносить с собой, в СИЗО этого никто не выдаст. Кроме того, ежедневно нужно писать заявление на проведение свидания или следственных действий, которое визирует начальник СИЗО.

По словам адвоката, со своим доверителем она общалась по телефону через стекло.

– У Александра Вячеславовича не было ни маски, ни перчаток, – говорит она. – И если меня встречали сотрудники в масках, то, как он рассказал, у его сопровождающих никаких спецсредств не было. Александр Вячеславович подал заявление, чтобы ему сделали тест на коронавирус, поскольку он находится в зоне риска в связи с наличием диабета и хронических заболеваний. Но в больнице «Матросской тишины» ему отказали, сказав, что у них нет тестов на коронавирус. А мы, напомню, подавали ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест как раз в связи с тем, что он находится в зоне риска.

Адвокат Александра Шестуна, тем не менее, отмечает, что перебоев, к примеру, с питанием нет — ФСИН-магазин, ФСИН-ресторан работают в прежнем режиме. Также осуществляется и доставка ФСИН-писем.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса прекращен прием обвиняемых в семь из восьми СИЗО Москвы, а также вывоз арестантов в суды.