Подсудимый Шестун заявил о связи прокурора по его делу с подольской ОПГ

Первое же открытое заседание по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, получилось скорее закрытым и закончилось скандалом.

Судья Подольского городского суда не разрешил войти в зал заседаний всем присутствующим. Он составил список слушателей, которых, по его мнению, можно запустить в зал.

– Фактически это закрытое заседание. На мой взгляд, бредятина какая-то, – прокомментировала действия судьи Юлия Шестун, супруга подсудимого.

Суд также проигнорировал просьбу Александра Шестуна допустить к нему в «аквариум» детей (на заседание приехали двое его сыновей). Хотя в Басманном суде это, по словам Александра, всегда разрешали.

Александр Шестун заявил отвод прокурору Коваленко, объяснив свое требование имеющейся у него информацией о сотрудничестве Коваленко с подольской ОПГ. Защита поддержала ходатайство, а обвинение ожидаемо возразило и назвало заявление Шестуна голословным. После небольшого перерыва судья согласился со стороной обвинения и не удовлетворил просьбу об отводе прокурора, признав доводы Шестуна «субъективными».

Супруга обвиняемого Юлия Шестун заявила, что их семья вместе с представителями защиты будут продолжать борьбу. «Для нас сейчас главное, чтобы люди, чтобы журналисты, чтобы вся широкая общественность узнала, насколько все обвинения несостоятельны», — сообщила она представителям СМИ.