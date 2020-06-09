Обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и гибели генерала КСИР в Иране ждет смертная казнь

Иранский суд приговорил к смертной казни Сейеда Мажда, признанного виновным в шпионаже на США и израильскую разведку.

Как пишет агентство MEHR, казнь состоится в ближайшее время.

По словам представителя суда Голямхосейна Эсмаили, следствие считает, что Мадж сотрудничал с ЦРУ и «Моссад», передавая информацию о местонахождения Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит при обстреле аэропорта в Багдаде 3 января с личного одобрения Дональда Трампа. После этого госсекретарь США Майк Помпео назвал Сулеймани «опаснейшим террористом в истории человечества».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал произошедшее терактом со стороны США; постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал отомстить за убийство генерала.

Из-за давки во время церемонии прощания с Сулеймани погибли несколько десятков человек.