Из-за давки на прощании с Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали

Иранское телевидение сообщило о 35 погибших и 48 пострадавших из-за давки, которая произошла во время похорон генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, передает ТАСС.

При этом The Wall Street Journal и Associated Press также со ссылкой на иранское ТВ пишут о 32 погибших и 190 пострадавших.

Глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд подтвердил информацию о 190 пострадавших и более чем 30 жертвах

Траурное шествие прошло в родном городе Сулеймани Кермане, в самом начале которого, как утверждается, и началась давка.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани заявил, что Тегеран уже подготовил 13 возможных вариантов ответа, самый незначительный из которых, по его словам, станет для Соединенных Штатов самым страшным «кошмаром» в истории. Также он отметил, что в их распоряжении имеется информация об оснащении 19 военных баз Америки недалеко от границы Ирана.

Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами также пообещал отомстить «жестко, решительно и полно».

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что во вторник может пройти встреча глав МИДов Франции, Великобритании, Германии, Италии, где также будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. На встрече планируется обсудить возможные действия по деэскалации конфликта.

Ранее Тегеран пообещал отомстить США за убийство генерала, после чего принял закон, признавший Пентагон и все американские ВС на Ближнем Востоке террористами, а власти США — «спонсорами терроризма».