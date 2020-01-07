В центре внимания
Фото: depositphotos
Что обещали власти к 2020 году – и почему это не сбылось
Три истории о рождественском чуде, созданном простыми людьми
Герой года: пилот Дамир Юсупов

Новости дня

07 января, вторник

[15:53]При пожаре в бытовках в Раменском районе Подмосковья погибли 8 рабочих-мигрантов
[15:23]В России 6 млн единиц оружия законно владеют почти 4 млн человек
[14:49]Из-за давки на прощании с Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали
[14:05]Иран объявил США "спонсором терроризма", а их армию – террористами
[13:33]Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве
[13:01]ВТБ подал в суд на Мозамбик в связи с невыплатой долга по кредиту в $535 млн
[12:14]При пожаре в частном доме в Ярославской области погибли три ребенка
[11:48]В США водитель открыл стрельбу по детям, кинувшим снежок в его машину
[10:39]Министр обороны США заявил, что решение о выводе войск из Ирака не принято
[09:45]Reuters: США не позволили главе иранского МИДа посетить заседание Совбеза ООН
[08:54]Во время теракта в нигерийском городе Гамбору погибли не менее 30 человек
[08:10]IKEA заплатит $46 млн из-за упавшего на ребенка комода из отозванной ранее серии
[07:35]В связи с праздниками в WhatsApp участились случаи банального мошенничества

06 января, понедельник

[16:16]Екатеринбуржец доехал на самокате до Объединенных Арабских Эмиратов за полгода
[15:57]В Петербурге простились с умершим накануне онкологом Андреем Павленко
[15:41]В Петербурге разыскиваются четверо грабителей, напавших на таксиста с ножом
[15:31]Возбуждено дело по факту гибели главы отдела Роскосмоса и его брата под Москвой
[15:01]Жители Германии оказались в списке интуристов, наиболее активно посещающих Крым
[14:38]Австралия выделит $1,4 млрд в течение двух лет на ликвидацию последствий пожаров
[14:14]Дина Рубина вошла в список самых популярных в России авторов по итогам 2019 года
[14:09]Двое погибли при ДТП под Тюменью с участием автобуса из Таджикистана
[14:07]СК устанавливает причины пожара под Тулой, жертвами которого стали три человека
[12:41]Найденный под Смоленском прах генерала армии Наполеона перезахоронят во Франции
[11:54]Россиянин погиб при сходе лавины на грузинском горнолыжном курорте Гудаури
[11:32]Дочь генерала Сулеймани объявила о наступлении "черного дня" для США и Израиля
[10:43]Фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" получил три "Золотых глобуса"

05 января, воскресенье

[16:06]Зеленский разрешил выступавшему в Крыму шведскому поп-артисту посетить Украину
[15:42]В Ростове разыскивают вооруженного мужчину, представившегося сотрудником ФСБ
[15:29]Посольство РФ в Кении обратилось к гражданам из-за нападения на базу США
[14:53]Семья покусанной енотом девочки вернула деньги за билет в контактный зоопарк
[13:57]80% российских компаний планируют повысить зарплату в 2020 году
[13:31]В ОП РФ назвали беспричинными попытки скорректировать возраст вступления в брак
[13:07]Наследники дали согласие на съемки фильма о жизни Майкла Джексона
[12:07]Порядка 30 авто в Приморье могли уйти под лед из-за любопытности рыбаков
[11:26]Умер онколог Андрей Павленко, который вел блог о своей болезни
[11:02]Скоростной режим на некоторых участках дорог Подмосковья снизят на 10 км
[10:30]Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США
[10:00]Хакеры опубликовали на правительственном сайте США окровавленного Трампа

04 января, суббота

[16:08]"Транснефть" подтвердила начало поставок первой партии нефти в Белоруссию
[15:46]В ГД внесут закон об административном наказании за пропаганду наркотиков в Сети

Фото: Global Look Press
Готов к труду? Как прийти в себя после новогодних праздников
Осторожно, праздник! Как не позволить происшествиям испортить Новый год
Что важно помнить, выбирая и используя пиротехнику на Новый год
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола и Ромелу Лукаку // Global Look Press
Кубок Англии и возвращение Серии А: вторая часть новогоднего футбольного гида
«Одна абсолютно счастливая деревня»
Кому спектакли? Дорого
Кадр из фильма "Исчезнувшая"
От "Любви" до "Одержимости" одна "Исчезнувшая": фильмы-символы десятилетия
Александра Трусова // фото: Global Look Press
Спортивные рекорды — 2019
Елки-2020 в Москве: научные эксперименты, автопраздник и новый год с роботами-трансформерами

Из-за давки на прощании с Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали

Политика
14:49, 07 января 2020

Иранское телевидение сообщило о 35 погибших и 48 пострадавших из-за давки, которая произошла во время похорон генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, передает ТАСС.

При этом The Wall Street Journal и Associated Press также со ссылкой на иранское ТВ пишут о 32 погибших и 190 пострадавших.

Глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд подтвердил информацию о 190 пострадавших и более чем 30 жертвах

Траурное шествие прошло в родном городе Сулеймани Кермане, в самом начале которого, как утверждается, и началась давка.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани заявил, что Тегеран уже подготовил 13 возможных вариантов ответа, самый незначительный из которых, по его словам, станет для Соединенных Штатов самым страшным «кошмаром» в истории. Также он отметил, что в их распоряжении имеется информация об оснащении 19 военных баз Америки недалеко от границы Ирана.

Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами также пообещал отомстить «жестко, решительно и полно».

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что во вторник может пройти встреча глав МИДов Франции, Великобритании, Германии, Италии, где также будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. На встрече планируется обсудить возможные действия по деэскалации конфликта.

Ранее Тегеран пообещал отомстить США за убийство генерала, после чего принял закон, признавший Пентагон и все американские ВС на Ближнем Востоке террористами, а власти США — «спонсорами терроризма». 

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Из-за давки на прощании с Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Иран объявил США "спонсором терроризма", а их армию – террористами

Читать далее >

Фото: depositphotos

Политика

Что обещали власти к 2020 году – и почему это не сбылось

Читать далее >

Политика
Сколько денег в залитой огнями новогодней Москве
Из-за давки на прощании с Сулеймани погибли 32 человека, 190 пострадали
Иран объявил США "спонсором терроризма", а их армию – террористами
Министр обороны США заявил, что решение о выводе войск из Ирака не принято
Общество
Судьба аристократа. Князь Лобанов-Ростовский: меценат, коллекционер, исследователь
В России 6 млн единиц оружия законно владеют почти 4 млн человек
Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве
ВТБ подал в суд на Мозамбик в связи с невыплатой долга по кредиту в $535 млн
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Когда одни катаются на сияющих огнями дорогущих электробусах, а других некому и не на что лечить, это вызывает дикое и справедливое раздражение

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Из нынешнего коллективного «попадания в непонятное» следуют давно ожидаемая расплата за агрессию, коллективное вранье и помрачение умов

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Все эти Чайки с их гольф-карами за бюджет – они, по всей видимости, возомнили, что они и есть Российская Федерация, а мы – просто их кормовая база

Культура и ТВ
Современность в оболочке мелодрамы: "Он и она" Седрика Клапиша
Дина Рубина вошла в список самых популярных в России авторов по итогам 2019 года
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" получил три "Золотых глобуса"
Наследники дали согласие на съемки фильма о жизни Майкла Джексона
Шоу-бизнес
Леван Ломидзе
Зеленский разрешил выступавшему в Крыму шведскому поп-артисту посетить Украину
Владислав Шкляев: Я подрабатывал Дедом Морозом – альпинистом
Кабан подарил Волочковой любовь

Здоровье
Ожирение матери опасно для интеллекта ее ребенка
Состояние более 10 зараженных неизвестной пневмонией в КНР оценивают как тяжелое
Депутат рассказал о планах ввести презумпцию посмертного донорства
Прием антибиотиков в первый год жизни влияет на склонность к аллергиям
Туризм
Туристические грани Севастополя: чем можно заняться в Крыму зимой и летом?
Екатеринбуржец доехал на самокате до Объединенных Арабских Эмиратов за полгода
Жители Германии оказались в списке интуристов, наиболее активно посещающих Крым
Жители Коми закупили у фейковых компаний авиабилетов на 65 тысяч рублей
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Скоростной режим на некоторых участках дорог Подмосковья снизят на 10 км
Полис ОСАГО можно будет предъявить инспектору в электронном виде
В Москве проиндексируют тарифы на эвакуацию авто нарушителей
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
Свежий номер

Фото: depositphotos
Обещание Путина отказаться от одноразовой посуды угрожает его друзьям-олигархам
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Сейчас уйдёте без оплаты!" Как снимают звезд и массовку в "Голубом огоньке"
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Фото: Global Look Press
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Сколько зарабатывают и тратят в мире реконструкторов
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Елизавета Глинка // фото: личный архив Глеба Глинки
Глеб Глинка:
Лиза была врачом от Бога, вся суть ее – в помощи другим людям
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Дана с дочерью // фото: соцсети
Дана Борисова: Видимо, дочь настраивают против меня
Наташа Гулькина // фото в статье: Global Look Press
Экс-звезде группы "Мираж" запретили исполнять ее главный хит
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30

Приют разместился в здании бывшей школы
Как москвичка спасает одиноких мам, которым больше некуда идти
Галкин и Пугачева // фото: Global Look Press
Как отметят Новый год Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
И в воде, и под водой: Новосибирские Деды Морозы – моржи и водолазы
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
^