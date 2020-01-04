Постпред Ирана в ООН пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН письмо, в котором заявил, что Иран оставляет за собой «право на самооборону» в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в Ираке.

«Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону», — приводит ТАСС текст документа.

«США понесут полную ответственность за последствия своих действий», — заявляет он в письме, поясняя, что американцы «сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом».

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал произошедшее терактом со стороны США.

Позднее Тахт-Раванчи в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что «Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия» и Тегеран «не закроет на это глаза»: «Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — пояснил он.

Представитель Ирана заявил, что не готов поверить в официальную позицию Белого дома о подготовке Сулеймани нападений на американских граждан, предложив представить доказательства этой версии, которых, по его мнению, «на самом деле нет».

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News назвал Сулеймани «опаснейшим террористом в истории человечества» и пояснил, что атака, которую он планировал, «могла убить десятки или сотни американцев». По его словам, если бы её удалось совершить, «несомненно, погибли бы и местные жители: возможно, иракцы, ливанцы, сирийцы — людей во всем регионе», а также «десятки и сотни американцев».

Это происходит на фоне большой волны антиамериканских постов в Twitter, о которых сообщает The New York Times со ссылкой на данные лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне. Эксперты фиксируют появление около трех тысяч подобных сообщений в иранском сегменте соцсети каждые 45 минут.

Накануне в Иране также прошли многочисленные акции в память о генерале Сулеймани, а часть из демонстрантов использовали антиамериканскую символику.