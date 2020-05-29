Twitter усмотрел в посте Трампа о ситуации в Миннеаполисе оправдание насилия

Администрация Twitter отметила сообщение Дональда Трампа о беспорядках в Миннесоте как нарушающее правила сервиса.

Накануне, 28 мая, американский лидер прокомментировал в соцсети происходящее в Миннеаполисе, где продолжаются протесты после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Президент заявил, что возьмет ситуацию в свои руки, если мэр города Джейкоб Фрей не справится с беспорядками, которые, по словам Трампа, «оскверняют память» Флойда. «В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба», – написал Трамп, после чего получил предупреждение от сервиса, передает Reuters.

Администрация Twitter пояснила, что отметила сообщение как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия, указав на то, что пост президента может спровоцировать протестующих на незаконные действия.

Отмечается, что доступ к самой записи остался открытым, пользователи могут делать ретвит с комментарием, однако отметить ее как понравившуюся, ответить на нее или сделать обычный ретвит нельзя. Чтобы увидеть сообщение, нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

Ранее в США разгорелся конфликт из-за твита Дональда Трампа о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, могут спровоцировать махинации. Twitter промаркировал пост президента знаком, предупреждающим о том, что информация требует дополнительной проверки. Вскоре после этого глава государства принял указ о регулировании деятельности социальных сетей.