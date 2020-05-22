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Собянин заявил о продлении самоизоляции и масочно-перчаточного режима в Москве

Политика
17:13, 22 мая 2020

Сергей Собянин // Скриншот из Youtube
Сергей Собянин // Скриншот из Youtube

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен продлить действующие в столице карантинные нормы, несмотря на падающую динамику заболеваемости коронавирусом.

«Мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных, госпитализаций еще очень высокие», — приводят его слова «Ведомости». Кроме того, градоначальник в очередной раз отметил, что количество смертей от болезни в мае будет выше, чем в апреле.

По словам Собянина, в Москве продолжит действовать режим самоизоляции, передвижение по пропускам, а также масочно-перчаточный режим: «Это будет своего рода гарантией, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», — поясняет он.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 27 мая в столице перестанут действовать пропуска, выданные подмосковными властями. Также с 25 мая людям разрешат пользоваться каршерингом, если авто арендуют сразу на пять дней, и откроют часть Многофункциональных центров.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Самоизоляция

Рубрика: Политика

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