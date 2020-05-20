Собянин заявил о предстоящем росте числа смертей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что, несмотря на уменьшающееся число госпитализаций, количество смертей от коронавируса в мае будет увеличиваться. Это связанно с отложенным эффектом, создающимся из-за длительного протекания болезни.

«Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом Собянин отмечает, что нагрузка на столичное здравоохранение постепенно снижается и в скором времени больницы начнут возвращаться к обычному режиму работы. «Мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, это рано или поздно все равно аукнется всем, в первую очередь, конечно, гражданам», — пояснил он. Об этом он уже заявлял и накануне, отмечая, что для этого некоторые медучреждения не будут перепрофилированы под коронавирусные.