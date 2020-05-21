Собянин: Подмосковные пропуска перестанут действовать в Москве с 27 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 25 мая в столице начнется постепенное ослабление карантина. Для начала откроются МФЦ (только 88 точек) и станет доступен каршеринг, но с условием, если ты арендуешь авто сразу на пять дней. Об этом он сообщает на сайте мэрии.

«В этих условиях [число выздоровевших в сутки превышает число заболевших] мы можем – продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций», — пишет градоначальник.

При этом он отмечает, что с 27 мая в Москве перестанут действовать пропуска, выданные ресурсами подмосковного руководства: сайтом propusk.gosuslugi.ru и приложением «Стоп COVID-19». Всем жителям области придется оформлять их, используя московские сервисы.