Нефть продолжает дешеветь после того, как Трамп обвинил КНР в "ужасной ошибке"

Цены на нефть стремительно снижаются на фоне информации о том, что власти США пригрозили Китаю повышением пошлин.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 по московскому времени составляла $25,68 за баррель, пишет «Интерфакс». Отмечается, что это на $0,76 (2,87%) ниже цены, которая наблюдалась в момент закрытия предыдущей сессии.

Стоимость нефти WTI на июнь на торгах NYMEX упала на $1,28 (6,47%) — до $18,50 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интелвью телеканалу Fox News, что Китай после начала распространения COVID-19 «совершил ужасную ошибку» и собирался ее скрыть. Американский лидер подчеркнул, что введение пошлин является «важным инструментом» в переговорах с КНР.

По мнению экспертов, возобновление торговой войны между США и Китаем будет определять цены на нефть в долгосрочной перспективе.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, которая предполагает снижение добычи нефти в мае–июне на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018-го. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые сократят добычу на 11 млн баррелей в сутки.