Лукашенко упрекнул "Первый канал" в намеренной попытке очернить Беларусь

Президент Баларуси Александр Лукашенко заявил, что его «напрягают» официальные СМИ РФ, которые для российской аудитории представляют его страну в виде «каких-то ненормальных».

«Что меня напрягает — российские средства массовой информации. Дошли до того, что на Россию дают такую гадкую — ведущие каналы, это уже не теграм-каналы, я уже про них не говорю — гадкую информацию: "А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней". Когда-то я вот так пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки», — заявил он [цитата по трансляции ИА «БелТА»].

Он отметил, что этим занимаются и федеральные каналы России, приведя в пример новостную передачу на «Первом канале», которую ведет Кирилл Клейменов, рассказывавший, что в Беларуси утаивают реальные сведения о коронавирусе: «Тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы». «Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были», — задал риторический вопрос Лукашенко, сразу добавив, что эксперты ВОЗ не обнаружили никакого подлога в официальных данных, а лишь предоставили свои рекомендации: «Что мы делаем неправильно и где мы врали?»

Также Лукашенко заявил, что реальной помощью России могло бы стать снижение цен на газ, который, по его словам, Беларусь покупает по $127 за тысячу кубометров, а Европа не выше, чем за $90. «Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому», — сказал глава государства. По его словам, «кто прав, а кто нет», станет ясно после того, как пандемия закончится.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по данным Банка России, экспорт газа за первый квартал 2020 года снизился почти в два раза.