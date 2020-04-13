Центробанк отчитался о падении экспорта нефти и газа на 40% и уходе инвестиций

По данным Центробанка, в первом квартале размер зарубежных инвестиций во внебанковском секторе в России почти равен нулю: в этом году он составил $0,2 миллиарда против $10,3 миллиардов за аналогичный период прошлого года.

При этом из статистики ЦБ следует, что если в прошлом году объем портфельных инвестиций в первом квартале составлял $6,8 миллиарда, то в 2020 году зафиксирован отток $1,2 миллиарда, передает РБК.

При этом по стоимости почти на 40% снизились и экспортные показатели сырьевого рынка РФ: доходы от экспорта нефти оказались на 24,5% меньше, чего годом ранее ($47,7 миллиарда), а выручка от продажи за рубеж газа уменьшилась вдвое ($7,1 миллиарда против $14,1 в 2019 году).

Суммарный экспорт снизился лишь на 14%.