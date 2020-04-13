Лукашенко назвал COVID-19 атмосферой, в которой люди умирают от других болезней

Александр Лукашенко заявил, что жители Белоруссии гибнут не от коронавируса, а от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один!», – цитирует БелТА президента.

По словам белорусского лидера, причиной смерти людей становятся сердечно-сосудистые заболевания, легочная недостаточность, сахарный диабет и диагнозы, которые «даже прочитать невозможно», а коронавирус – «атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни».

Лукашенко также сообщил, что специалистам уже удалось «найти комбинации лекарств, чтобы спасать людей» и призвал заболевших не опускать руки. «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет», – подчеркнул глава государства.

По информации Минздрава Белоруссии, общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2919 человек, скончалось 29.