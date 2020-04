"Совершенно не соответствует истине": Саудовский принц ответил на слова Путина

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг слова президента РФ Владимира Путина о желании королевства «избавится от конкурентов» среди американских сланцевых компаний путем занижения цен на нефть.

Он написал в своем Twitter, что рассмотрел «приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного медиа, в котором одной из причин снижения цен на нефть называется выход королевства из соглашения ОПЕК+ и что королевство планировало избавиться от производителей сланцевой нефти». По его словам, это «совершенно не соответствует истине».

