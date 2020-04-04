"Совершенно не соответствует истине": Саудовский принц ответил на слова Путина

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг слова президента РФ Владимира Путина о желании королевства «избавится от конкурентов» среди американских сланцевых компаний путем занижения цен на нефть.

Он написал в своем Twitter, что рассмотрел «приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного медиа, в котором одной из причин снижения цен на нефть называется выход королевства из соглашения ОПЕК+ и что королевство планировало избавиться от производителей сланцевой нефти». По его словам, это «совершенно не соответствует истине».

FM Prince @FaisalbinFarhan: “Statements Attributed to One of Russian President's Media Are Completely Devoid of Truth” pic.twitter.com/WMPFc0j5s4 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) April 4, 2020

По его словам, оказать воздействие на производителей сланцевой нефти пыталась Москва, в то время как Саудовская Аравия преследовала цель уменьшить объемы нефтедобычи, что, по его мнению, также соответствует целям американских компаний. Принц пояснил, что вышла из сделки именно Россия.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова Владимира Путина, в которых он заявлял, что из ОПЕК+ вышли саудиты, отмечая, что Россия готова заключить новую сделку, Учитывающую интересы всех стран.

Отметим, что первоисточником этих сообщений стало не СМИ, а официальный сайт президента РФ, в котором была опубликована запись совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках.