Путин объяснил развал ОПЕК+ желанием саудитов "избавиться от конкурентов"

Россия готова сократить добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК, в том числе при участии США. Необходимый объем такого сокращения президент РФ Владимир Путин обозначил в 10 миллионов баррелей в сутки.

«Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу», — приводятся его слова на сайте Кремля. Глава государства также отметил, что для балансировки нефтяного рынка необходимы совместные усилия.

«Думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше может, чуть больше», — пояснил Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках, подчеркнув, что это предварительная оценка. Однако с ней согласился присутствовавший на встрече глава Минэнерго Александр Новак: «Добычу необходимо сократить на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием уровня производства по мере восстановления мировой экономики, по мере восстановления спроса», — уверен он.

Президент при этом отметил, что причиной обвала на нефтяном рынке стали последствия коронавируса, а также «выход наших партнёров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнёров предоставить даже скидки на нефть».

Путин пояснил, что это объясняется желанием Саудовской Аравии «избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть». По его словам, новое соглашение должно учитывать интересы всех сторон.