Что не так с письмом "затравленной" судьи Хахалевой

Вы помните такую краснодарскую краевую судью Елену Хахалеву? Ту самую, что три года назад устроила дочке свадьбу с Басковым и Кобзоном (в качестве певцов) общей стоимостью $2 млн. Нет? Ну и ладно, она сама напомнила о себе, опубликовав открытое письмо прямо к Путину.

Вершительница краснодарского правосудия (это тот регион, где остановить годами терроризирующую округу банду удается только после кровавой резни с сожжением ребенка заживо и где избивают адвокатов, а потом их за это же и судят) пожаловалась гаранту на то, что «руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков» ее «пытаются убрать с должности». При этом в голове судьи Хахалевой вполне комфортно уживаются взаимоисключающие параграфы про независимый суд и «должность, на которую я была назначена Вами (Путиным В. В. – Ред.) в 2000 году».

Действительно, про судью Хахалеву было много публикаций, много расследований и, конечно же, замужество дочки наверняка сказалось на количестве ее нервных клеток. Она тогда утверждала, что все расходы на свадьбу оплатил ее бывший супруг, но это никого не впечатлило. Тем не менее, она до сих пор при должности, хотя и пишет, что ее уже почти сместили. И злодеев-сместителей тоже можно понять – от «токсичных активов» лучше избавляться сразу, а то будет, как с Не-Димоном. Но с чего вдруг плач судьи всплыл сейчас, когда скандал давно позабыт? Случайно ли так в тему высказался о давлении на суд накануне этой публикации адресат открытого письма? Вопрос, с какой именно стороны на суд давят и кому звонят судьи из совещательных комнат, прежде, чем закрыть человека на несколько лет за одиночные пикеты, оставим за скобками.

На минувшей неделе Мещанский суд Москвы оштрафовал на 270 тысяч повара из Воронежа Михаила Квасова. Который написал что-то нехорошее про судью Минина, отправившего за решетку активиста Константина Котова. И Минин, не имеющий аккаунтов в соцсетях, не на шутку перепугался. Калужанин Иван Любшин получил 5 лет и 2 месяца колонии за реплику о парне, взорвавшем приемную ФСБ в Архангельске. В четвертый раз было перенесено оглашение сроков для фигурантов дела «Нового величия» в столичном Люблинском суде, поскольку судья Маслов в четвертый раз внезапно заболел аккурат в день заседания. И мы предполагаем причину его недуга – это поддержка обычных людей, которых с каждым недомоганием Маслова приходит в суд все больше. Да и, собственно, резонанс по кейсу Хахалевой был прежде всего общественным. Не удивимся, если 24 марта слушателей не пустят в Люблинский суд, на очередное заседание. Чтобы не давили на трепетного судью Маслова своим присутствием и отчетами в этих наших фейсбуках. Намек на это был довольно прозрачный.