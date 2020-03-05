Судья, известная "золотой свадьбой" дочери, пожаловалась Путину на травлю

Краснодарская судья Елена Хахалева, которая стала известна после публикации данных о «золотой свадьбе» её дочери, написала открытое письмо на имя Владимира Путина, опубликованное «Коммерсантом», где заявила, что уже три года она и её семья «подвергаются травле».

По её мнению, сейчас в стране нет действенных механизмов для борьбы с информационным давлением на судей, что ставит их в зависимое положение от заинтересованных лиц. Она уверена, что ответственные за публикации, появляющиеся в различных источниках не несут достаточного наказания. «Давление на судебных начальников на сегодняшний день такое, что им легче меня убедить уйти в отставку или прекратить мне полномочия, чем защищать наше сообщество», — пишет она.

После публикации Сергея Жорина о свадьбе дочери краснодарской судьи, где выступали Иосиф Кобзон, Вера Брежнева и Николай Басков, совет судей пришел к выводу, что она была оплачена её мужем. Затем в интернете появилась публикация о том, что диплом судьи поддельный, однако она также была опровергнута.

Впрочем, Sobesednik.ru провел разбор громкой истории с бракосочетанием ещё в 2017 года: