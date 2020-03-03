Дмитрий Гудков пришел поддержать фигурантов дела "Нового величия"

В Люблинском суде Москвы ожидается очередное заседание по делу «Нового величия». Обвинение должно запросить сроки для фигурантов. На прошлой неделе заседание не состоялось из-за внезапной болезни судьи.

Поддержать фигурантов пришли депутат МГД Елена Шувалова, политик Дмитрий Гудков, правозащитник Алла Фролова, супруга Александра Шестуна Юлия и ещё много неравнодушных людей.

У здания суда большая очередь. По словам мамы Анны Павликовой, ее дочь везут туда сотрудники ФСИН.

Как стало известно нашему корреспонденту с места событий, заседание было вновь перенесено — на этот раз на 24 марта.

Собравшиеся для общего фото активисты провозгласили: «Они боятся народа».