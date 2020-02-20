Отец Анны Павликовой: Вся наша семья не спит. Это очень тяжело

Отец Анны Павликовой рассказал Sobesednik.ru, почему могли вновь перенести суд по делу «Нового величия».

– Мы ждем оглашения срока. Вся семья не спит, – рассказал о переживаниях Дмитрий Павликов, отец Анны Павликовой. – Сроки должны были огласить еще во вторник, и вот оглашение снова отложили до 3 марта. Это очень тяжело на самом деле. Почему снова перенесли заседание? Не знаю. Думаю, они погорячились с «Сетью», дав такие сроки молодым ребятам. Они не ожидали, что будет такой общественный резонанс. И чтобы с «Новым величием», по русски сказать, не обкакаться, они ждут.

Ранее правозащитник Алла Фролова предположила, что перенос очередного заседания суда по делу «Нового величия» связан с тем, что силовики выбрали в отношении фигурантов и поддерживающих их активистов тактику измора.

Прим. Sobesednik.ru: «Сеть» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.