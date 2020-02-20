Алла Фролова: Против "Нового величия" избрали тактику измора

Правозащитник Алла Фролова — о переносе прений по делу «Нового величия» якобы из-за болезни судьи.

– Не исключено, что это делается специально. Им важно увидеть, чем закончится шум после приговора по делу «Сети» (организация запрещена в РФ), как общество на это реагирует, – считает правозащитник Алла Фролова (ОВД-инфо). – Они взяли себе время подумать. От активности общества сейчас очень многое зависит.

Они хотят, чтобы люди не приходили поддержать ребят. Тактика измора присутствует всегда и везде, и здесь тоже. Они надеются, что перед 8 марта, возможно, народ не придет. Если судья правда заболел, то пусть выздоравливает. А если это комбинация, то тактика примерно такая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что судебное заседание по делу «Нового величия», запланированное на 20 февраля, было вновь перенесено — на этот раз на 3 марта. При этом поддержать обвиняемых к зданию Люблинского суда столицы пришли многие молодые активисты, в том числе Егор Жуков.