6 лет Тинькову и 5 лет за коммент. Главное к утру 6 марта. Кратко

Минюст США опубликовал обвинения против Олега Тинькова: по их мнению, в 2013 году он указал в декларации доход в $330 тысяч, хотя при IPO на Лондонской фондовой бирже стоимость его акций в TCS Group Holding PLC составляла $1 млрд. Через три дня после IPO он отказался от гражданства США. Бизнесмену грозит срок до 6 лет лишения свободы.

Жителя Калуги Ивана Любшина приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии из-за комментария под новостью о взрыве в приемной архангельского УФСБ. Сам Любшин заявлял о пытках, отмечает «Медиазона». Его обвинили в оправдании терроризма, как и журналистку Светлану Прокопьеву, рассуждавшую о причинах того же теракта в радиоэфире. Следствие по делу Прокопьевой продолжается.

Президент РФ Владимир Путин провел позднюю встречу с лидерами парламентских фракций ГД, где заявил, что, «конечно, поправки [к Конституции] востребованы», так как Россия «по сути, [стала] другой страной». Путин отметил, что россияне должны «осознавать, за что голосуют», а также заявил: «Практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане». Он призвал партии направить своих наблюдателей на голосование через Общественную палату, чтобы обеспечить «чистоту процедуры и результаты, которые не вызывали бы сомнений». «Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет», — поясняет он смысл реформы. Как именно эта концепция отражается в предложенных поправках, глава государства не объяснил.

«Опора России» предсказывает массовый уход ИП в тень при осуществлении Минфином предложения по ежегодному увеличению страховых выплат на них в период с 2021 по 2024 годы на 10,6%; 9,6%; 6% и 6,2% соответственно, передают «Известия».

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «в Крыму живут украинцы», а поставка воды туда — гуманитарная ответственность страны и должна быть возобновлена, передает РБК. После этого он написал в своем Facebook, что технически невозможно отделить воду людям и российским военным базам пока полуостров находится в составе РФ.