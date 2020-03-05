Лондон объединяет: Чичваркин поможет Тинькову избежать экстрадиции в США

Российский бизнесмен Олег Тиньков, похоже, надолго застрял в Лондоне.

Вестминстерский суд обязал его сдать российский и кипрский паспорта вплоть до окончания судебного разбирательства с налоговой службой США, которая накануне запросила арест Тинькова.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который уже 11 лет проживает в Великобритании, рассказал Sobesednik.ru, что поддерживает связь с соотечественником и в любой момент готов прийти ему на помощь.

– Конечно, я слежу за судьбой Олега, – говорит Чичваркин. – Больших опасений она у меня не вызывает. Единственное, что какое-то время он будет невыездной из Великобритании. Мы с ним общаемся периодически. Американская налоговая и судебная системы достаточно жесткие, но британская судебная система не зависит ни от государства Великобритании, ни от государства США, ни от российской системы. Британская система независима – окончательные решения принимаются здесь в интересах страны Великобритании. Поэтому я предположу, что никто никуда не поедет (Евгений Чичваркин имеет в виду перспективу депортации Тинькова в США. – Ред ). Я всегда готов ему помочь, но не факт, что ему это потребуется. Те советы, которые я могу ему дать, наверняка у него уже есть. У него очень хорошие юристы, способность здраво оценивать ситуацию и вообще есть мозг. Я уверен, что специалисты по подобным делам у него самые лучшие, и занимаются только им. Не сомневаюсь, что они помогут ему выбраться.