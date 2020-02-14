ЦИК отверг возможность электронного голосования по реформе Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что для разъяснения поправок в Конституцию будет разработано специальное мобильное приложение, а избирательные участки снабдят специальными брошюрами, объясняющими смысл поправок. В бюллетень, по её словам, эти данные «вместиться не могут».

При этом Центризбирком технически «абсолютно не готов» провести электронное голосование по реформе, так как лишь в марте получит нужные разработки. Однако глава ведомства обратила внимание, что в случае «если какой-то регион впереди планеты всей и готов взять на себя такую смелость, имеет технологии и законодатель даст ему это право, то флаг им в руки».

Памфилова пояснила «Коммерсанту», что, несмотря на сходство с моделью проведения президентских выборов, данная процедура волеизъявления граждан законом не предусмотрена, в связи с чем она будет полностью основываться на специальном указе президента, который ещё не издан.

Наблюдение на выборах, как она надеется, будет аналогичным тому, которое действовало на выборах главы государства, однако точной информации по этому вопросу в отсутствие закона Памфилова давать отказалась, чтобы не «вносить путаницу». При этом глава ЦИК заявила, что приглашать иностранных наблюдателей на голосование нет никаких оснований, однако в случае их интереса, ведомство «с удовольствием поделится с ними своим опытом».

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по информации Bloomberg, поправки в Конституцию являются «планом Б» президента РФ Владимира Путина, который был приведен в исполнение после отказа Александра Лукашенко объединить Россию и Беларусь в единую сверхдержаву.