В России выйдет мобильное приложение по готовящимся изменениям Конституции

ЦИК намерен создать мобильное приложение, которое позволит россиянам ознакомиться со всеми поправками к Основному закону.

Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок», – заявила глава ЦИК.

Она отметила, что «разъяснения по поправкам» будут доступны в виде брошюр на всех избирательных пунктах. «Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже», – добавила Памфилова, подчеркнув, что Центризбирком собирается организовать «наглядное информирование» для всех категорий граждан, включая слабовидящих.

По ее словам, уже сейчас очевидно, что объем предлагаемых изменений весьма внушителен и «ни в какой бюллетень они вместиться не могут».

Накануне, 13 февраля, президент Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции. По словам главы государства, за месяц поступило свыше пятисот предложений, и все их не удастся включить в Основной закон. «И есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой», – приводит ТАСС слова президента.

Напомним, 15 января в своем послании Федеральному Собранию Путин предложил ряд поправок к Конституции. В частности, речь идет о введении запрета на иностранное гражданство для высших чиновников, а также об усилении роли парламента, губернаторов и Госсовета. Госдума поддержала инициативу президента в первом чтении.