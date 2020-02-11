Сергей Удальцов: "Всенародное голосование" – политический просчет Путина

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом Путиным (и активно дополняемым со всех сторон), по некоторым данным, пройдет в апреле.

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов поделился с Sobesednik.ru ожиданиями от предстоящего голосования и своими предложениями по поправкам:

— Вы предлагаете взять за основу Конституцию СССР. Почему ее?

— Мы в целом выступаем на смену социально-экономического курса, за социалистический вектор. Это касается вопросов собственности на те же природные ресурсы, недра, землю; способа избрания власти; трудовых прав… Поэтому, конечно, выступаем за переход на обновленный социалистический курс, за так называемый «левый поворот» в экономике. Об этом многие говорят, и это отвечает интересам населения.

Конечно, в том, что сейчас предлагается властями, и близко этого нет.

— Что конкретно вы предлагаете?

— Необходим базовый минимум, который бы обеспечивал климат социальной справедливости, как-то: обязательное установление четкой границы пенсионного возраста, чтобы дальше не было соблазнов его повышать. Необходимо установить прогрессивную шкалу налогов на доходы.

Отдельный вопрос — тарифообразование. Мы считаем, что граждане не должны переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, поэтому необходимо прописать, что на оплату коммунальных услуг должно уходить не больше 10% от семейного дохода. Все остальное должно компенсироваться из бюджета. Зарплаты чиновников должны быть привязаны к прожиточному минимуму...

— У вас есть возможность предложить свои поправки?

— Мы передали их через КПРФ. Дальше, если во втором чтении все эти поправки будут отвергнуты, то, конечно, люди будут выходить на уличный протест.

— А дальше — в любом случае всенародное голосование...

— Всенародное голосование — это фикция, профанация и позор в чистом виде.

Я считаю, что здесь есть определенный политический просчет со стороны Путина. Мотивация понятна: он хочет сделать вид, что эти изменения в Конституцию легитимны, что народ поддержал. Но то, как это делается, конечно, оставляет серьезный осадок. Они хотели как лучше, а получается как всегда. В итоге власти могут получить мощное протестное голосование или бойкот. Давайте не будем забывать и про явку. Если оппозиция займет консолидированную позицию, натянуть 70–80% явки будет сложно.

Или уж проводите полноценный референдум, или вообще не проводите голосования в таком виде. Потому что думающих и политически активных людей нынешняя ситуация только раздражает, — заключает Удальцов.