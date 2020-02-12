Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью

Президент Владимир Путин решил внести изменения в Конституцию РФ после отказа Александра Лукашенко в объединении России и Беларуси в единое государство, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле.

По словам собеседников агентства, Путин намеревался «возродить забытую договоренность о создании сверхдержавы из двух бывших советских республик» и предлагал такую концепцию Лукашенко ещё в середине декабря 2019 года, за месяц до анонса поправок в Основной закон. Утверждается, что белорусский лидер выступил категорически против этого.

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Создание объединенного государства позволило бы Путину остаться у власти и после 2024 года, о чем ранее предупреждали многие СМИ и политологи, а отказ Беларуси, как считает Bloomberg, привел к запуску «плана Б», который заключается в проведении конституционной реформы и отставке правительства.

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Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщал, что дата голосования ещё не установлена. Песков при этом не исключил проведения плебисцита в будний день.

12 февраля это не опровергла также и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, заявив: «Почему бы и нет, я и раньше высказывала такую позицию. Тем более если это будет будний день, то я полагаю, что он будет сделан нерабочим днем. Надо исходить из интересов людей — участников голосования».