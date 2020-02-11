Клишас заявил о намерении вводить "дополнительные механизмы народовластия"

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев, входящий в состав рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, предложил подробнее прописать в ней статус Совета безопасности, передает ТАСС.

Он предложил внести следующую формулировку в текст Основного закона: «Президент формирует Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом, в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет безопасности РФ».

По мнению Блажеева, такая необходимость возникает в связи появлением нового конституционного органа — Госсовета. При этом внести уточнения о Госсовете ректор не предлагает.

Сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что предложение будет «положено на текст».

Другой сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас пояснил, что президент РФ Владимир Путин подпишет указ о проведении общероссийского голосования, в котором будет прописано, что будет происходить в зависимости от его исходов. Он уточнил, что по нему Путин подпишет законопроект с поправками только после плебисцита в случае одобрения изменений гражданами.

«Мы последовательно будем проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия, которые позволяют непосредственно гражданам принимать участие в принятии важнейших государственных решений. Общероссийское голосование — это один из таких новых институтов. Он требует проработки», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог дать ответ по точной дате процедуры волеизъявления граждан, пояснив, что «каких-либо решений на этот счет не принималось», однако он не исключил возможность объявления дополнительного выходного дня для проведения голосования.