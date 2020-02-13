Внук Назарбаева: "кошельки Путина" зарабатывают по $1,5 млрд на газе Казахстана

Внук председателя Совета безопасности Казахстана, первого президента Республики Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил в своем Facebook о просьбе предоставить ему политическое убежище в Великобритании из-за «давления семьи» и пообещал рассказать о коррупции на государственном уровне, в том числе с участием России.

Он рассказал, что якобы по заключенному между «Газпромом» и казахскими представителями контракту компания покупает газ «за копейки». По его данным, в неназванной «прокладочной» фирме ежегодно аккумулируется прибыль порядка 1,5 миллиардов долларов: «Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками [президента России] Владимира Путина, и, в частности, Алексея Миллера, руководителя российского "Газпрома"». Кроме того, в Казахстане сумму около 700 миллионов долларов, по его словам, делят Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев. При этом последний, как отмечает внук национального лидера, является его «бывшим тестем».

Айсултан Назарбаев также рассказал о спорах внутри семьи и даже со своей матерью, старшей дочерью экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой, а также о том, как его якобы «отправляли гнить» в тюрьме из-за недостаточной «покорности».

Он объясняет свою наркозависимость поисками «успокоение души от невыносимой реальности» и попытками заглушить боль.

«Но я по своей природе люблю свободу и ее я ни на что не променяю! После этого я написал в Фейсбуке признание, ибо для меня честность важнее всего! Все равно я готовился к этому шагу!» — декламирует он, отмечая, что «если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство». Таким образом он намерен «доказать тем, кто сидит у руля государства, что они — не Боги».

Подробности своей истории и коррупционных схем он пообещал рассказать в интервью британской газете The Times.

Как отмечает «Интерфакс», Айсултан Назарбаев закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего работал в главном разведуправлении Министерства обороны Казахстана, а с 2017 года — в федерации футбола Республики.

Напомним, что осенью 2018 суд Лондона отправил внука первого президента Казахстана на принудительное лечение от наркозависимости за то, что он, находясь под воздействием запрещенных веществ, напал на полицейского и покусал его.