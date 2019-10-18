Внука Назарбаева принудительно вылечат от наркозависимости за укус полицейского

В Лондоне назначили условный срок покусавшему полицейского внуку первого президента Казахстана Айсултану Назарбаеву.

Как сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си», 28-летний Айсултан Назарбаев, который является сыном старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева, признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление лондонским полицейским, ударил и укусил одного из них.

«По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Назарбаев приговорен к одному году лишения свободы условно. Кроме того, вынесенный ему приговор предполагает, что осужденный должен провести 140 часов на общественных работах и пройти 20 обязательных сессий по лечению от наркотической зависимости, а также выплатить 1 тысячу фунтов штрафа и возместить ущерб в размере 5 тысяч фунтов.

«Би-би-си» напоминает также, что Айсултан Назарбаев еще в 2017 году, после смерти своего отца, в своем Facebook признавался в пристрастии к наркотикам.