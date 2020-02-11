Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Андрея Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу своего офиса Андрея Богдана, говорится на сайте главы государства.

На его место был назначен экс-помощник президента Андрей Ермак.

Ранее украинский «5 канал», как и другие СМИ, отмечал, что Богдан и Ермак регулярно конфликтовали друг с другом по различным политическим вопросам. При этом глава офиса пояснял, что от его желания остаться в должности «мало что зависит», так как Зеленский может в любой момент подписать его заявление об уходе, которое «писали все» сотрудники офиса.

Вопрос о возможной отставке Богдана, которого подозревают в связях с бизнесменом Игорем Коломойским, поднимался в украинских СМИ неоднократно.

Незадолго до нового назначения Ермак пояснил, что именно он был назначен координатором по вопросу освобождения украинских моряков из России: «После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, возвращении наших моряков и взаимном освобождении, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность. Со стороны России был [замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак, со стороны Украины — я», — передает его слова РБК.

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Ермак также заявил, что обмен пленными между странами состоялся из-за его «конструктивного общения» с Козаком, который «больше настроен на диалог», чем помощник президента РФ Владислав Сурков, который, по данным СМИ, вскоре после назначения Козака в АП (ранее он занимал должность вице-премьера по промышленности) написал заявление об уходе.