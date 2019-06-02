Леонид Радзиховский: Сурков может оказаться в роли стрелочника

Слухи про отставку Владислава Суркова, помощника президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (он также работал с непризнанными ДНР и ЛНР) появляются не в первый раз. И если на сей раз его действительно снимут, это может иметь миллион разных причин. Угадать сложно.

Но как бы то ни было, не думаю, что это может означает какое-то принципиальное изменение отношений с Украиной: эта политика от Суркова не зависит. Ее определяет только президент Владимир Путин. Лично. Больше никто.

Для Путина Украина — любимая «игрушка», и никому другому он ее всерьез поиграть не отдавал. А вот хочет ли Путин принципиально изменить политику в отношении Украины? В этом я очень сильно сомневаюсь.

Потому что непонятно, что значит — «принципиально изменить»? Отказаться от другой любимой «игрушки» — ДНР/ЛНР? Очень маловероятно. Да и причин для этого нет никаких. Идти навстречу и налаживать какие-то идеальные отношения с «учителем Голобородько» (роль только что избранного президента Украины Владимира Зеленского в фильме «Слуга народа» — ред.), делать ему подарки? А зачем?

Думаю, что у Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, «нашего круга». А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, — корпоративное оскорбление.

Так что раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее. И, видимо, особенно раздражает, что пока ругать-то нового президента не за что.

Отдельное раздражение, конечно, вызывает тот факт, что победа «учителя Голобородько» оказалась неожиданной. Охотно верю, что он не просчитал победу Зеленского. Только под словом «он» я бы понимал не «Сурков», а «Путин». Ведь просчитывают всегда то, что приятно. И Путину, судя по всему, было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента. А выяснилось, что он — бац! — и стал им. Очень неприятно. Это может вызывать естественное раздражение у Путина. И оно вполне естественно может вылиться в то, что виноватым окажется стрелочник. И стрелочника снимут. Это абсолютно логично.

Но смена стрелочника и раздражение по поводу того, что Путин не просчитал победу «учителя Голобородько», никак не означают перспективу изменения политики в отношении Украины.

Второй момент. Одновременно со слухами о возможной отставке Суркова обсуждают назначение на его место недавнего спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича. К слову, в связи с этим и возникли версии о смене политики в отношении Украины. Но, повторюсь, не думаю, что это та тема, где от стрелочников что-то зависит.

Вот если речь идет про Минкульт, на который Путину плевать, тут от личности министра зависит многое: этот театр поддерживаем, а этот нет... Или если речь идет о главе Центробанка. Тут — масса вопросов, которые зависят исключительно от главы ЦБ, в которых президент ничего не понимает. Поэтому и дает свободу, поддерживая лишь общую линию.

Совсем иная ситуация, если речь идет о любимейшей из «игрушек» — Украине. Здесь совсем другой расклад. Тут кого бы ни назначили — Бабича ли, Суркова ли, еще кого, — будет постоянный контроль в режиме короткого поводка.

Бабич, насколько я о нем знаю, человек максимально жесткий, прямолинейный (типа Е2-Е4). Если его назначат, значит, Путину он сегодня оптимально выгоден на этом посту. Уж Бабич зачерпнет горсть фигур с доски и запустит в голову оппоненту. Он начнет играть именно по таким правилам. Впрочем, и Сурков делал бы тоже самое, если прикажут. Только изящнее...