Мединский будет координировать политику РФ по истории и гуманитарным сферам

Экс-министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский продолжит заниматься проектами, связанными с историей и гуманитарной сферой, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова передает «КоммерсантЪ».

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах», — пояснил он.

При этом изначально журналистов интересовали новые обязанности бывшего вице-премьера по промышленности и торгово-экономическому комплексу Дмитрия Козака, который назначен замглавы администрации президента. Но объяснить его обязанности Песков не смог, пообещав рассказать об этом «на днях».

При этом источники газеты отмечают возможность, что Козак будет курировать украинское направление, с которым он уже взаимодействовал на прошлой должности. Такую точку зрения также подтверждают данные СМИ об отставке помощника президента Владислава Суркова, который занимался этим вопросом ранее.