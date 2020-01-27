СМИ сообщают о возможном переносе думских выборов на декабрь 2020 года

Источники в региональных избирательных комиссиях Сибирского федерального округа сообщают о возможном проведении досрочных выборов в Государственную думу уже в декабре 2020 года, передает «Тайга.инфо».

Как утверждают собеседники издания, в сибирские избиркомы пришло распоряжение ЦИК РФ, в котором говорилось о необходимости быть готовыми к проведению выборов к этому времени. Впрочем, сами они уверены, что окончательного решения по этому вопросу до сих пор не принято.

При этом близкий к правительству одного из регионов источник сообщил изданию, что в субъекты Федерации прибыли «рабочие группы» из администрации президента, чья функция якобы заключается в оценке настроений жителей. Собеседник «Тайги.инфо» в правящей партии также утверждает, что разговоры о досрочном голосовании идут уже давно, хотя, по словам другого единоросса, руководство ЕР подобные слухи отрицает.

Впервые о возможности проведения досрочных выборах в нижнюю палату парламента сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в Администрации президента, однако, как передавал Sobesednik.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это «вброс», «фейк» и вмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных СМИ.

Отметим, что СМИ сообщали о начале подготовки «Единой России» к выборам весной 2021 года ещё в октябре 2019 года.