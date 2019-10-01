"Единая Россия" подготовится к думским и региональным выборам сменой коллектива

На съезде «Единой России» в конце ноября проведут ротацию глав региональных отделений партии и обсудят возможность изменения избирательного законодательства.

В ходе заседания будет проведена подготовка к региональным выборам в 2020 году и к выборам в Госдуму в 2021 году. По словам собеседника «Коммерсанта», обсуждается возможность отставки до 20% глав региональных отделений партии. Изменения будут проведены на основе данных мониторинга работы отделений.

Также единороссы обсудят, нужно ли менять пропорции выборов по одномандатным округам и по партийным спискам. На настоящий момент в парламент избираются 225 депутатов по спискам, а 225 — по одномандатным округам.

На съезде, как сообщает РБК, будет дан старт предвыборной кампании 2021 года.