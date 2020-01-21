Володин назвал данные "Коммерсанта" вмешательством иностранных СМИ в дела РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данные о возможном роспуске Госдумы для её последующего переизбрания фейком и вмешательством во внутренние дела России со стороны иностранных СМИ, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так он отреагировал на соответствующий вопрос главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. «Вы абсолютно правы. Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Как только эта информация с их стороны начала распространяться, ее подхватили некоторые наши СМИ. При этом источников никто не указывает», — заявил Володин.

17 января источники газеты «КоммерсантЪ» рассказали о возможной конституционной поправке, в которой будет говориться о появлении у Госдумы возможности самороспуска. По мнению одного из источников, это «позволит [депутатам] снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне». При этом британская The Telegraph сообщила о возможности досрочных парламентских выборов в России лишь 18 января, ссылаясь на источники «уважаемого российского СМИ».