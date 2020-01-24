Основатель Faberlic создаст правую партию, направленную на либеральную молодежь

Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев организует новую правую партию.

Собеседник «Коммерсанта» близкий к Кремлю оценил её как направленную на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». По его словам, проект обсуждался в администрации президента ещё в прошлом году.

Отмечается, что Нечаев входит в состав центрального штаба Общероссийского народного фронта, а старший брат экс-совладельца Faberlic Александра Даванкова Владислав Даванков является заместителем гендиректора АНО «Россия — страна возможностей», которая учреждена по указу Президента и, по данным газеты, курируется его Администрацией.

Учредительный съезд партии, название которой пока не сообщается, запланирован на 1 марта.

Политтехнолог Владимир Перевозчиков уверен, что в Госдуме сейчас отсутствует представительство людей с правыми взглядами, а запрос на это есть, при этом политолог Виталий Иванов отмечает, что после «Союза правых сил» «ни один околовластный квазилиберальный проект не был успешным».

Ранее о создании новых партий заявляли экс-директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров («Партия прямой демократии») и депутат Липецкого областного парламента, координатор регионального отделения «Открытой России» Олег Хомутинников («Федеративная партия»), а также писатель Захар Прилепин (движение «За правду»).