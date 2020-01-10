Разработчики игры World of Tanks создадут свою партию для выборов в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров объявил о создании политической партии.

Как передает «Коммерсантъ», политическая организация, созданная разработчиками популярной многопользовательской онлайн-игры в жанре аркадного танкового симулятора, будет носить название «Партия прямой демократии», ее учредительный съезд запланирован на 5 марта.

В оргкомитет партии помимо Вячеслава Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Отмечается, что особенностью «Партии прямой демократии» станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain. Через него организация начнет осуществлять внутрипартийное голосование. При этом на создание электронной платформы руководство партии намерено потратить порядка 1 млн рублей.

Газета подчеркивает, что компания Wargaming.net давно известна активной поддержкой множества мероприятий патриотической направленности в России и Белоруссии, а также военно-исторических музеев в разных странах.

Созданная компанией политическая партия намерена заручиться поддержкой IT-компаний и участвовать в региональных и парламентских выборах.