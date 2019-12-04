Шестуну в отделении интенсивной терапии дали день на 162 тома дела

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который в конце ноября объявил сухую голодовку и написал детям прощальные письма, находится в крайне тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская Тишина». Однако следователям и это не мешает проводить следственные действия с человеком, находящимся фактически в бессознательном состоянии.

29 ноября представители СК России намеревались ознакомить Шестуна за один день (!) со 162 томами дела, восемью коробками вещдоков и несколькими терабайтами видеофайлов допросов свидетелей. Об этом сообщила супруга Александра Шестуна Юлия. Однако врачи «Матросской Тишины» запретили пациенту участвовать в каких-либо следственных действиях по состоянию здоровья. Таким образом, срок для ознакомления с материалами истек.

— Утром 2 декабря врачи не пустили адвокатов к Шестуну, сказав, что идет консилиум, — рассказывает Юлия. — А ближе к 14:00 в изолятор пришли следователи. И, по словам и. о. главврача тюремной больницы, состояние Шестуна внезапно улучшилось: оказалось, что следственные действия с ним проводить можно хоть на выезде.

Возражения адвокатов были оставлены без внимания.

— Я считаю, то, что они пошли к нему в палату, — нарушение в первую очередь права человека на медицинское обслуживание. Если человек плохо себя чувствует, находится в кровати, это все равно что прийти куда-нибудь в интимное место для того, чтобы провести следственные действия, — прокомментировал ситуацию адвокат Шестуна Олег Белов.

Юлия Шестун полагает, что действия следствия связаны со скорым истечением полуторалетнего срока содержания подследственного под стражей.

Ранее в отношении Шестуна допускались не менее шокирующие действия. В июле этого года его, после голодовки, вынесли к следователю на носилках, чтобы зачитать ему обвинение. 21 октября 2019 года в Басманный районный суд были поданы соответствующие жалобы, но, по словам адвокатов, в течение пяти недель не было никакой информации об их движении или рассмотрении.

— Статья 125 УПК РФ предусматривает рассмотрение такой жалобы в течение пяти суток, но этого сделано не было, — говорит адвокат Людмила Сметанина. — 2 декабря судья Николаева более часа пыталась выяснить, что происходит с делом. В итоге нам выдали постановление об отказе в принятии этой жалобы, подписанное задним числом. Срок обжалования — 10 суток. То есть, по мнению суда, проведение следственных действий в пыточных условиях — это организационный момент, который не является предметом обжалования. Нас фактически лишают права на судебную защиту. При этом будет очень сложно что-либо доказать, так как судебные акты выносятся задним числом, речь идет о фальсификации доказательств.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова на днях направила обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием прекратить издевательства над Шестуном и обратилась лично к Шестуну с просьбой прекратить голодовку. С аналогичной просьбой выступил известный политолог Валерий Соловей.

Александр Шестун ранее несколько месяцев ограничивал приём пищи в знак протеста. Он потерял до четверти массы тела, у него кахексия, гипотония, головокружения, боли в области сердца. 25 ноября он объявил о начале сухой голодовки. Сейчас он употребляет 50 мл воды в день и больше ничего. Требование Александра Шестуна — освобождение всех политзаключенных.