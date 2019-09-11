Сторонники Александра Шестуна призвали писать ему письма поддержки

Общественный комитет «Свободу Шестуну» начал акцию писем в поддержку арестованного экс-главы Серпуховского района.

По словам представителей комитета, сторонники экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна верят, что это поможет ему в застенках, «где уже нет надежды на справедливость». Сам Шестун в тяжелом состоянии в результате многомесячной голодовки находится в больнице СИЗО «Матросская тишина».

9 сентября Мосгорсуд продлил арест Шестуна еще на три месяца — до 13 декабря. Состояние его здоровья крайне тяжелым: за время длительной голодовки, которую он держит уже более 170 дней, он потерял почти половину своего веса, ему поставлен диагноз «кахексия».

«Эта акция — еще один шаг уже почти отчаявшейся семьи Шестуна в надежде спасти его жизнь, — заявляют в комитете поддержки. — Несмотря на то, что его жена и дети в каждом письме просят его прекратить голодовку, Шестун стоит на своем. Он продолжает верить, что его протест... может что-то изменить, хотя бы для тех людей, которые так же подвергаются политическим преследованиям и унижениям, чьи семьи так же страдают от невосполнимых потерь».

В обращении, размещенном на сайте комитета, семья просит всех неравнодушных проявить человечность и милосердие и присоединиться к акции, получившей название «Ты не один», написав письмо в СИЗО Александру Шестуну: «Мы хотим, чтобы волна писем была массированной, чтобы, читая ваши письма, он понял, что он не один, и прекратил голодовку. Возможно, именно ваши письма помогут ему выжить, ведь для нас — его семьи, это самое главное».