Кому нужны "майские указы" и зарплаты бюджетников?

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, недавно подписавший указ о повышении собственного оклада на 44% (не бог весть сколько — с 18 до 27,2 тысяч рублей, в рамках президентского указа об индексациях зарплат бюджетников), заявил, что повышение зарплат бюджетникам — «это такая общая беда российская».

Причем имелись в виду, похоже, не почти никем не выполняемые «майские указы» (они, на наш взгляд, и придуманы, чтобы их не исполнять: бюджеты многих регионов их просто не тянут, и уже были случаи, когда, пытаясь их выполнить, учреждения влезали в кредитные долги), а сам факт того, что бюджетникам вообще повышают зарплаты.

«Одним поднимут, у других, получается, по сравнению с ними меньше, — заявил Левченко. — Другим поднимут — получается опять перекос и так далее. То, что попало в [майские] указы президента — подняли два года назад, не попало — в прошлом и в этом [году]. Какие-то бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я, честно говоря, не вижу смысла».

А началось все вообще с вопроса местной жительницы, которая поинтересовалась, почему убрали надбавку за стаж для среднего медперсонала. На него Левченко, кстати, так и не ответил.

Подобное поведение эксперты объясняют вовсе не желанием противопоставить себя федеральному центру, а тем, что «красный губернатор» говорит то, о чем прочие высказываться просто стесняются и о чем мы уже говорили выше: всевозможные нацпроекты, как и «майские указы», для регионов просто неподъемны. Кроме того, губернатором от КПРФ может двигать простое нежелание заниматься продвижением нацпроектов и тем самым подыгрывать «Единой России».

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Бюджетники для губернатора, впрочем, не единственный «бессистемный сигнал»: в Тулуне, пострадавшем от летнего паводка, люди до сих пор живут в аварийных домах с «проводкой по воздуху на честном слове». Некоторые вообще проживают в хозпостройках и банях, так как то, что осталось от их жилья, к жизни непригодно совсем. Из-за разросшейся в домах плесени многие болеют. И — бонусом — уверенное за минус 20 по Цельсию на дворе. При том, что Путин очень громко распоряжался все починить и всех расселить до холодов. В нескольких домах по итогам сделали ремонт в подвалах на многие миллионы рублей, чем дело и ограничилось.