Глава Приангарья увеличил себе зарплату ради повышения зарплаты бюджетников

Губернатор Иркутской области объяснил повышение зарплаты самому себе необходимостью увеличить оклад других госслужащих.

Как сообщается на официальном сайте областной администрации, повысить размер должностного оклада губернатора, а вместе с ним всех областных государственных служащих и их заместителей сейчас позволяет улучшение финансовой ситуации в регионе.

По словам главы Иркутской области Сергей Левченко, четыре года назад в регионе наблюдалась крайне тяжелое финансовое положение. Тогда Левченко понизил на 10% зарплату себе, а также своим заместителям и министрам.

«За эти годы провели серьезную работу, и бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213 миллиардов. Сейчас мы обеспечиваем социальные проекты в полном объеме. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остался достаточно невысоким», – приводится в сообщении заявление губернатора.

Левченко отметил, что наиболее остро проблема проявилась во время чрезвычайной ситуации в регионе. «Люди находились в командировках, работали без выходных минимум по 12 часов и получали зарплату в пределах 30 тысяч рублей. Поэтому для того, чтобы повысить зарплату государственным служащим, нужно было разработать данный указ», – рассказал глава Приангарья.

Левченко добавил, что часть своей зарплаты направляет в благотворительный фонд, среди прочего оказывающий помощь пострадавшим от паводков.

Губернатора Иркутской области СМИ назвали одним из вероятных претендентов на отставку во второй половине октября.