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Новые "иноагенты" по-нашему: паранойя снова бьет по россиянам

Политика
05:03, 26 ноября 2019
«Собеседник» №45-2019

Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС

На минувшей неделе Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки к закону о СМИ. Главное новшество документа: теперь иностранным агентом может оказаться и просто физическое лицо.

Чтобы заполучить клеймо иноагента (ИА) и все вытекающие отсюда проблемы в виде регулярных отчетов о личных средствах и постоянного напоминания о своем статусе окружающим – иначе штраф, – физлицу достаточно распространять «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные... и иные сообщения и материалы» и получать «денежные средства или иное имущество от иностранных государств, организаций или граждан».

Иными словами, в иностранные агенты теперь можно угодить прямиком из своего уютненького фейсбученьки или что у вас там, просто репостнув статью условного «Дойче Велле». Или опрос Левада-Центра. Не знаем, как насчет фотографии Льва Пономарева, также признанного иноагентом, но все может быть. С доказательностью иностранного финансирования, поверьте, проблем не возникнет. Напомним, что одна из организаций правозащитника Игоря Каляпина попала в реестр Минюста потому, что Каляпин перечислил на ее счет свои личные средства: в Минюсте аргументировали тем, что он получает зарплату в организации, ранее признанной ИА. А движение «Голос» получило международную премию, которую тут же вернули, не снимая со счета, но суд счел, что они воспользовались деньгами.

Ранее сообщалось, что закон разрабатывается как «зеркальный ответ» США, засунувшим в иноагенты местное подразделение Russia Today. Антииноагентское законодательство появилось в Америке в начале прошлого века и применяется крайне редко – не наберется и десятка эпизодов. Но если применяется, то, во-первых, действительно к иностранцам (по одной из норм на 1,5 года попала за решетку Мария Бутина), а во-вторых, когда речь идет о подкреплении иностранного влияния суммами в десятки миллионов долларов. В случае же с Клишасом и Ко закон опять бьет по гражданам РФ. И хватит даже перевода в 1 доллар. В случае с ФБК Навального сойдет и перевод на заблокированный счет, как уже было. Кстати, давайте угадаем, кто станет первым физлицом с приставкой «ИА».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2019 под заголовком «А ты – иноагент?».

 

Теги: Госдума, Навальный

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Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС

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