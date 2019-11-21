ГД в окончательном чтении приняла поправки о журналистах-иноагентах

ГД приняла законопроект, по которому иностранными агентами могут быть признаны физлица, работающие со СМИ-иноагентами

Напомним, о том, что закон, позволяющий признавать отдельных граждан иностранными агентами, может быть принят уже до конца 2019 года, Sobesednik.ru писал в начале ноября. Позднее комитет Госдумы по информационной политике поддержал данную инициативу, предлагая наделять статусом иноагентов отдельных журналистов на основании их деятельности и источников финансирования.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в четверг, 21 ноября, депутаты одобрили соответствующие поправки к закону «О СМИ» в третьем, окончательном чтении.

Отмечается, что теперь иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование. «В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников», — говорится в сообщении Госдумы.

Кроме того, принятые поправки также предусматривают, что СМИ, признанные иноагентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента, все материалы СМИ-иноагента должны выходить с соответствующей пометкой, а в случае любых нарушений такой ресурс будет заблокирован.

Комментируя принятие закона, правозащитники и блогеры сошлись во мнении, что применение новых поправок о физлицах-иноагентах будет сопровождаться злоупотреблениями.

В частности, соавтор закона «О средствах массовой информации», бывший глава СПЧ Михаил Федотов назвал новые поправки «абракадаброй с точки зрения юриспруденции».

«Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации — это юридический нонсенс, поскольку, согласно закону "О СМИ", средство массовой информации — это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой», — пояснил он.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай выразила опасения, что под действие закона подпадает очень большое число пользователей интернета, особенно активно выражающих гражданскую позицию, и правоохранительные органы смогут применять его по своему усмотрению. «Закон дает возможность манипулировать толкованием этих норм и применять их не универсально, а адресно в отношении тех, против кого другие инструменты так легко не применяются», — считает она.

В свою очередь, популярный блогер Илья Варламов выразил надежду на то, что новые поправки не смогут работать и вскоре «умрут», как это было с принятым в 2014 году законом, приравнивавшим к СМИ блогеров, у которых более трех тысяч подписчиков. Варламов объяснил это тем, что в настоящее время практически любой человек может считаться иноагентом, поскольку получал «какие-то деньги из-за рубежа: перевод от родственников, оплату за работу». Сам Варламов раз в месяц получает деньги за рекламу от видеохостинга YouTube, поэтому, с точки зрения закона, тоже может быть признан иностранным агентом.