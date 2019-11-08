До конца года могут принять закон о статусе "иностранного агента" для физлиц

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что закон о признании граждан России «иностранными агентами» может быть принят уже до конца года, передает ТАСС.

«С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае, если они сделают это до конца этого года, то я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести», — говорит Климов.

По этому закону, как сообщается, можно будет наделить статусом «иностранного агента» любого, кто «распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе в интернет-пространстве» и получает при этом деньги от зарубежных компаний. «Это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства. Главное, что зарубежные средства», — объясняет сенатор. При этом характер распространяемой информации Климовым не указывается.

Он отмечает, что «на сегодняшнем этапе» уголовное наказание для российских граждан, признанных «иностранными агентами», за нарушение этого закона не рассматривается, так как «наше государство более гуманно», чем другие страны, в которых, по его словам, такие практики существуют.

По мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, решение принять этот закон назрело давно. Малькевич посетовал, что в это связано с тем, что «у нас, к сожалению, такая очень интеллигентная, вежливая власть» и поэтому законопроект, принятый ранее в первом чтении, «полтора года лежал». Однако он отметил, что в законе «есть одна тонкость»: «если даже он, убежденный патриот» получит гонорар за опубликованный в иностранном СМИ материал и будет признан «иностранным агентом», «это будет немножко странно».