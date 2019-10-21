КПРФ может начать ротацию "старожилов" на выборах в Госдуму

Председатель Коммунистической партии Геннадий Зюганов в ходе своего выступления на пленуме ЦК КПРФ заявил, что на следующих выборах в Государственную думу партийное руководство проведет ротацию кадров.

«Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ — ротации кадров при соблюдении принципа преемственности», — передает его слова «КоммерсантЪ». Это правило, как отметил Зюганов, не коснется тех, кто избирается по одномондатным избирательным округам, потому что такие депутаты «заслуживают авторитет и доверие избирателей».

При этом секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Обухов поясняет, что подобные инициативы звучат в партии уже не в первый раз, однако ранее они не доходили до пленума. По его мнению, это не коснется партийных лидеров, курирующих значимые проекты.

Обухов также предположил, что можно бы было ввести возрастной ценз, ограничив депутатом возрастом в 70 лет, как это организовано в компартии Китая. Он подчеркнул, что это «не должно распространяться на высшее партийное руководство, хотя в Китае [и это правило] распространяется [на руководство]».

«Если заявка Зюганова на значительное обновление рядов думских "списочников" КПРФ в 2021 году будет действительно выдержана в пользу актива из регионов, а фракционных "старожилов" выведут из зоны комфорта и отправят в округа или на полупроходные места, то фракция КПРФ сильно обновится в 2021 году, и мотивация регионального актива работать на результат будет выше», — считает политолог Александр Пожалов.

Как подсчитал «КоммерсантЪ», из 43 депутатов от КПРФ в Госдуме предложенное Зюгановым правило коснется 14 депутатов, которым придется оставить свои посты либо избираться не по партийным спискам.

Ранее сообщалось, что на выборы в Госдуму в 2021 году новых кандидатов в депутаты с безупречной репутацией начали искать в партии «Единая Россия».