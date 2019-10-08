Кремль начал искать новых популярных кандидатов, не связанных с оппозицией

В администрации президента начали составление шорт-листа возможных кандидатов в депутаты на парламентских выборах в 2021 году. Основные критерии: «патриот своей страны» с безупречной репутацией, не имеет проблем с законом, авторитетный, узнаваемый и «чтобы за ними стояли массы», сообщают источники РБК.

Одним из критических условия для кандидатов называют отсутствие связей с внесистемной оппозицией, под которой собеседник издания понимает структуры Алексея Навального и «Открытую Россию», основанную Михаилом Ходорковским.

Как утверждается, попасть в список может любой вне зависимости от возраста и профессии, главное, чтобы он был заметен в обществе, а если это одномандатник, то он также должен иметь высокий рейтинг.

Составлением такого списка, по информации издания, занимаются партия «Единая Россия», Общероссийский народный фронт и региональные власти.

Ранее сообщалось, что в Кремле обдумывают идею пересмотреть соотношение депутатов избираемых по партийным спискам и одномандатным округам. Сейчас оно составляет 50% на 50%, предлагается сделать 25% на 75% соответственно.

Также газета «Ведомости» сообщает, что в администрации президента рассмотрели итоги выборов в Мосгордуму, прошедших 8 сентября, и сделали соответствующие выводы. Как пишет издание, главными ошибками были признаны самовыдвижение кандидатов от «Единой России» (ранее в эффективности такого решения усомнился премьер-министр Дмитрий Медведев), плохой подбор кандидатов и слабая мотивация пенсионеров, которых запутали противоречивые сигналы. Источники газеты уточняют, что мэрии Москвы больше не позволят самостоятельно проводить выборные кампании.