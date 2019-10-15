Шансы-2021: оппозицию прощупают, а "Единую Россию" – с кем-то сольют?

Одновременно с методичными погромами в офисах ФБК, власти начинают активно готовиться к выборам в Госдуму — 2021. ВЦИОМ по заказу столичной мэрии проводит опрос москвичей на предмет их отношения к потенциальным кандидатам от партии власти, а также прощупывает их отношение к несистемной оппозиции.

Героями опроса стали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Любовь Соболь. Причем с оппозиционерами власть может разделаться в один момент, так как у всех за лето «накопилось» достаточно административок для применения окончательно расчехленной ст. 212.1:

Тем временем в «Единой России» заявляют о возможном слиянии с другой политической силой, скорее всего — лево-центристской. Пусть и несколько запоздалая, но все-таки реакция на «левый» запрос общества, особенно усилившийся в результате пенсионной реформы — это, безусловно, хорошо. Однако трудно представить себе партию, которая согласится сейчас пойти на коалицию с «Единой Россией», изучающую глубины рейтинга политической популярности и явно не собирающуюся оттуда всплывать. Разве что возьмут к себе «Справедливую Россию», и то не факт, что Миронов согласится. И это политическая сила не новая, как хотят в ЕР, и точно создана не «снизу», как тоже желают в партии. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать «внезапного» появления подобной структуры.

«Стагнация рейтинга на низкой отметке в течение года демонстрирует, что партия пока продолжает ассоциироваться с непопулярными реформами и становится удобным объектом для контрмобилизации оппозиции, — отмечает телеграм-канал «Околокремля». — Тем не менее списание со счетов "Единой России" — более чем поспешный вывод. У партии все еще есть внутренние резервы для системного обновления. Это не только кадровые перестановки на уровне региональных секретарей, которые связаны с выборным контекстом ЕДГ-2018/19. ЕР может осуществить корректировку имиджа за счет привлечения новых лиц и возвращения к внутрипартийному разнообразию».

Как бы то ни было, эксперты говорят о возможных политических сдвигах, не исключено — сильных.