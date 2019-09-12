Глава Бурятии связал протесты в Улан-Удэ с "массовым вбросом лживой информации"

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал провести встречу со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ 13 сентября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что задержанному на стихийном митинге в Улан-Удэ 10 сентября блогеру Дмитрию Баирову назначили три административных ареста по пять суток.

В своем Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя протесты после выборов мэра столицы республики, выразил сожаление из-за своего вынужденного отсутствия в Улан-Удэ и пообещал 13 сентября провести встречу со всеми кандидатами в градоначальники. При этом он раскритиковал проигравшего на выборах Вячеслава Мархаева, который заявил, что на встречу не придет.

«Вопрос — А что тогда шумим? Какого открытого диалога просите?» — написал Цыденов, добавив, что в мэрию Улан-Удэ не поступало ни одной заявки на согласование «законного митинга».

По словам главы Бурятии, те люди, которые требуют отменить результаты выборов, предлагают проигнорировать мнение 54 тысяч избирателей, проголосовавших за нового мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. «Т.е. это не люди и их мнение не важно, а важно только мнение тех, кто громче кричит?! Так что ли??!» — заявил он.

Алексей Цыденов отметил, что в связи с ситуацией в городе происходит «массовый вброс лживой информации, которая тут же подхватывается и разносится» и в этом участвуют те, кто не имеет к региону никакого отношения и чьи «аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад». В связи с этим чиновник призвал жителей Бурятии не поддаваться на провокации.

Акции протеста в Улан-Удэ начались 9 сентября. Изначально на площади Советов собрались единомышленники «шамана» Александра Габышева, направляющегося из Якутска в Москву «изгонять» президента Владимира Путина. Они требовали освободить двоих задержанных сторонников активиста. Позже к ним присоединились люди, недовольные результатами выборов, которые прошли в единый день голосования. После того, как 10 сентября силовики жестко разогнали стихийный митинг и задержали несколько человек, на площади началась серия одиночных пикетов.

В ночь на 12 сентября депутат Народного хурала Баир Цыренов сообщил, что полиция бросила дымовую шашку в автобус с протестующими. Полиция, в свою очередь, заявила, что это активисты устроили провокацию, рыспылив газовый баллончик. В настоящее время сообщается о возбуждении по данному факту уголовного дела. Следствие утверждает, что в результате действий митингующих пострадал сотрудник Росгвардии, который получил ожог роговицы глаза.