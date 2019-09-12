В Улан-Удэ задержанный на акции протеста блогер получил тройной арест

Cуд в Улан-Удэ назначил задержанному 10 сентября блогеру Дмитрию Баирову три административных ареста по пять суток.

Как пишет «Интерфакс», Баирова задержали 10 сентября на площади Советов, где проходил стихийный митинг против результатов выборов мэра города.

Накануне, 11 сентября, суд назначил ему пять суток ареста. Сегодня, 12 сентября, добавились еще два: активиста признали виновным по административным статьям о нарушении порядка проведения митинга и о мелком хулиганстве.

Акции протеста в Улан-Удэ начались 9 сентября. Изначально на площади Советов собрались единомышленники «шамана» Александра Габышева, направляющегося из Якутска в Москву «изгонять» президента Владимира Путина. Они требовали освободить двоих задержанных сторонников активиста. Позже к ним присоединились люди, недовольные результатами выборов, которые прошли в единый день голосования. После того, как 10 сентября силовики жестко разогнали стихийный митинг и задержали несколько человек, в том числе Баирова, на площади началась серия одиночных пикетов.

В ночь на 12 сентября депутат Народного хурала Баир Цыренов сообщил, что полиция бросила дымовую шашку в автобус с протестующими. Полиция, в свою очередь, заявила, что активисты устроили провокацию. Как указано на сайте МВД Бурятии, «граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ».

По данным ведомства, в отделение полиции доставлены 17 человек. Мэр города Игорь Шутенков распорядился закрыть площадь Советов для транспорта, якобы в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

По итогам выборов 8 сентября в Улан-Удэ врио главы администрации самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержаный «Единой Россией», выиграл в первом туре с результатом 52,52% голосов, опередив кандидата от КПРФ, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, набравшего 36,58%.